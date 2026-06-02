Жителей Башкирии приглашают принять участие в фотоконкурсе к Году единства

На сегодняшний день в оргкомитет конкурса поступило уже более 100 работ из самых разных регионов, сообщили в пресс-службе музея.

Основная цель конкурса — отражение культурного многообразия и этнокультурного достояния страны. Организаторы ставят перед собой задачи по популяризации традиций, обычаев и образа жизни народов России, а также демонстрации их взаимодействия с историко-культурным наследием Республики Башкортостан.

К конкурсу допускаются граждане России старше 18 лет независимо от места проживания, опыта и профессионального образования. Участие является бесплатным.

На конкурс принимаются фотографии (цветные или монохромные), раскрывающие тему единства и солидарности народов России. В объективе могут быть сюжеты из истории, культуры, спорта, национальных праздников и повседневного быта жителей страны. От одного участника принимается не более трех работ.

Фотоработы и заявки на участие принимаются с 16 марта по 1 июля 2026 года (включительно) по электронной почте: zirah-photo@mail.ru.

По итогам конкурса определят трех лауреатов, а также не менее трех авторов лучших работ, которые получат дипломы и ценные призы. Все финалисты будут отмечены персональными электронными дипломами.

Кульминацией проекта станет фотовыставка, которая планируется к проведению в ноябре 2026 года в Национальном музее Республики Башкортостан. Экспозиция объединит лучшие снимки, присланные на конкурс.