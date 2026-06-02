В Уфе стартовала акция «Коробка храбрости» в поддержку тяжелобольных детей

В День защиты детей в Башкортостане стартовала ежегодная благотворительная акция «Коробка храбрости». Инициатива направлена на поддержку детей, проходящих длительное лечение и реабилитацию в медицинских центрах и хосписе, рассказал Радий Хабиров.
Глава республики обратил внимание на хрупкость детского счастья и важность взрослой поддержки в трудные минуты.
«Мы стараемся делать все для того, чтобы наши дети были счастливы. Но, к сожалению, бываем бессильны, когда они болеют. Иногда тяжело, иногда — неизлечимо. И тогда задача взрослых — помочь маленьким героям, которые мужественно сражаются с недугами», — написал Радий Хабиров.
В рамках акции все неравнодушные жители могут принести в пункты сбора новые игрушки, книги, раскраски и канцелярские принадлежности. Эти, на первый взгляд, простые вещи, как подчеркнул руководитель региона, помогают поднять настроение ребятам после неприятных и болезненных процедур.
Пункты приема подарков организованы в Штабе общественной поддержки по адресу: г. Уфа, улица Заки Валиди, дом 1, а также во всех местных отделениях партии «Единая Россия».
Акция продлится до 6 июля.
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