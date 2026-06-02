В России утвердили новую стратегию защиты детей на ближайшие 10 лет

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, которым утверждена концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2036 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Реализация концепции рассчитана до 2036 года. Она включает 75 пунктов — от совершенствования законов до конкретных мероприятий на местах. Координировать работу будет минпросвещения России совместно с МВД, минздравом, минтрудом, ФСИН и другими ведомствами, а также региональными властями.

Статистика, которая легла в основу документа, показывает: ситуация требует новых подходов. В прошлом году несовершеннолетними или при их участии совершено 29,1 тысячи преступлений. При этом почти 9 тысяч из них — с использованием интернета. В три раза выросло число подростков, вовлеченных в преступления террористического характера: с 30 в 2022 году до 249 в 2025 году. Более чем вдвое увеличилось количество уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков — с 2,1 тысячи до 5,5 тысячи.

Новая стратегия приходит на смену предыдущей, действовавшей с 2017 года. Главная ее цель не просто бороться с последствиями, а предотвращать проблемы на ранней стадии, создавая условия, в которых у подростков просто не будет желания нарушать закон. В фокусе внимания — не только «трудные» подростки, но и их семьи. Планируется усилить службы психологической помощи, развивать сеть подростковых центров и наставничество. Отдельный блок посвящен безопасности в интернете — от блокировки опасного контента до обучения детей и родителей цифровой гигиене.

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