В парке Уфы отремонтирован сценический комплекс

В уфимском парке «Волна» отремонтирован сценический комплекс, сообщает администрация города.

Работы включали покраску внутренней части цоколя, замену фанеры на ламинированную, капитальный ремонт кровли и покраску полов. Также отремонтированы гримёрные, отреставрирован фартук сцены, покрашена внутренняя часть сцены и полностью восстановлен парус.

Власти просят жителей города бережно относиться к сцене: не рисовать и не оставлять надписей, не ломать оборудование и сценические конструкции, следить за чистотой, чтобы сохранить комплекс в исправном виде для будущих мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Уфе принята программа благоустройства на 11,2 млрд рублей.