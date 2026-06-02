В Башкирию придут дожди с Каспийского моря

3-4 июня Башкирия окажется под влиянием циклона с Каспийского моря, который принесёт очередную порцию дождей. Об этом сообщили в Башгидрометцентре. Особенно сильные осадки пройдут на юго-востоке региона, то есть в Зауралье. Это может привести к подъёму уровней воды на малых горных реках и наполнению плотин и водохранилищ, предупредили синоптики.

Что касается температуры, сохранится умеренное тепло: ночью +5, +12, днем +15, +21 градус. К выходным запасы влаги в небесах начнут иссякать.