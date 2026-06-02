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12:08 (UTC+5), 02 Июня 2026

Счастливая мама — счастливый ребенок: как в Уфе прошел День защиты детей

Этот солнечный день — 1 июня — дети Уфы встречали в кругу родных, друзей, улыбок и веселья.

Фото: Виктория Козлова | специально для ИА «Башинформ»

С утра до вечера в парке культуры и отдыха «Кашкадан» царила особая атмосфера: ребята бегали босиком по траве, резвились со своими друзьями, а родители полностью отдавали свое внимание малышам. Детские восторженные голоса звучали по всему парку, а их родители с улыбкой наблюдали за ними.

Пока дети катались на аттракционах, играли и ели мороженое, внештатный корреспондент «Башинформа» спросила у родителей, что для них значит счастливое детство.

Жительница Уфы, мама троих детей (попросила остаться анонимной) ответила: «Счастливое детство — это когда у детей есть родители, они растут обеспеченными и здоровыми, часто проводят время со своей семьей». И это очень важные слова. Счастье — это не только мультики, игры, вкусная еда, это родители, близкие люди — те, кто окружат поддержкой, заботой и любовью.

Самое удивительное, что дети — это лучшие учителя для своих родителей. На вопрос «Чему вас научил ваш ребенок?» многие родители отмечали, что при воспитании ребенка они обрели терпение, доброту и способности радоваться мелочам. Действительно, малыши не научат вас таблице умножения и правилам поведения. Зато они чувствуют этот мир по-особенному, говорят то, что думают, без стеснения. Для них даже небольшое событие — будь то время, проведенное вместе с семьей, игры с друзьями, сладкая вата или вкусная пицца, — огромная радость.

И главное, что бросалось в глаза, — это лица. Уставшие, но счастливые мамы, которые наконец-то не торопились. Папы, скинувшие пиджаки и с азартом запускающие воздушного змея. Бабушки, умилённо снимающие внуков на телефон. И, конечно, сами дети — громкие, с цветными разводами от сладостей на щеках, но абсолютно счастливые.

Под конец дня уставшие, но довольные дети шли вместе с родителями, рассказывая, как весело они провели время. А мамы и папы, глядя на раскрасневшиеся лица своих малышей, понимали главное: чтобы ребенок был счастлив, не нужно ни особого повода, ни грандиозных планов. Достаточно просто быть рядом. Этот день в парке закончился, но остался в тысячах фотографий, а самое главное – в сердцах детей и родителей.

Внештатный корреспондент ИА «Башинформ» Виктория Козлова.

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