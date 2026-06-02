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06:45 (UTC+5), 02 Июня 2026

Колорадо на Бродвее…

Это бессмысленное на первый взгляд сочетание не поймёт, кажется, никто во всём белом свете. А вот некоторые уфимцы не только поймут, но и с улыбкой добавят, что из того самого «колорадо» можно было позвонить хоть в Телави, хоть в Тель-Авив.

Фото: Валерий Шахов | 1982 год

Чтобы все непосвящённые сразу поняли, о чём речь, объясню: на старинном здании на углу улиц Ленина и Коммунистической рядом со словами «Междугородний телефон» была надпись на башкирском: «ҡала-ара телефон». Вот вам и «калара», остаётся добавить «до». Ну, а «бродвей» — это популярное среди молодых людей второй половины ХХ века название улицы Ленина…

Ещё в начале позапрошлого века в этих местах (тогда это был пригород) хоронили лиц безвестного происхождения — бродяг и т. п. После принятия в 1819 году плана застройки Новой Уфы город стал быстро расти. К 1870-м годам на тогдашней улице Лазаретной (нынешняя улица Ленина от Коммунистической до Революционной) на месте забытого кладбища оставался лишь заросший деревьями участок, вскоре названный Думским садом. В июне 1897 года городской архитектор Пётр Григорьевич Ланевский представил проект двухэтажного здания для Уфимского городского банка, начавшего работу с клиентами ещё 15 декабря 1876 года. На втором этаже помимо банковского зала был предусмотрен и зал для заседаний Городской думы.

Ближе к концу XIX века роль главной уфимской улицы перешла от Большой Казанской к Лазаретной. С 1898 года улица официально называлась Центральной. И, разумеется, новое здание на углу Центральной и Большой Успенской сразу стало очень популярным среди торговцев: в разное время в нём работали магазины суконных и меховых товаров Петра Фёдоровича Гудкова, винно-колониальной торговли Ивана Андреевича Левина, кожаной и валеной обуви Сергея Илларионовича Бочкарёва, мануфактурных, суконных и меховых товаров Константина Фёдоровича Вячкилева и другие.

Валерий Шахов ИА Башинформ
Валерий Шахов ИА Башинформ
Фото: Валерий Шахов | ИА Башинформ
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После революции 1917 года здание упразднённой Городской думы на углу улиц Зенцова и Егора Сазонова (так в 1920–1930-е годы назывались нынешние улицы Ленина и Коммунистическая) по праву преемственности занял Уфимский городской совет. Долгое время на первом этаже здания была столовая, в 1960–70-е годы там работал магазин «Женская одежда» (а со стороны улицы Коммунистической — книжный). Ну и, наконец, здесь обосновался Центральный междугородный переговорный пункт. Как вы можете видеть на снимке Валерия Шахова, здание тогда числилось под № 5. Но когда его передали Министерству внутренних дел по РБ, номер сменили.

Ещё в середине 1930 годов у здания появился неказистый третий этаж. К 2007 году провели реставрацию — на этот раз здание оштукатурили, и уже по штукатурке выполнили рисунок кирпичной кладки. Были также воссозданы узорные аттики, украшавшие здание ещё до его надстройки в 1930 годах.

…Ко всему вышеизложенному стоит добавить, что практически нет сомнений, что в своё время на 25-километровом нью-йоркском Бродвее тоже был свой «ҡала-ара телефон», да ещё и не один. Правда, надписи на вывесках там были немного другие.

Анатолий Чечуха

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