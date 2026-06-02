Авиапассажир не смог вывезти из Уфы в Ташкент стоматологический набор

Сотрудники таможенного поста аэропорта Уфы выявили нарушение при вылете пассажира в Ташкент. Стоматолог из Магнитогорска следовал по зелёному коридору, не задекларировав комплект для проведения дентальной имплантации. По данным пресс-службы Башкортостанской таможни, в багаже пассажира находился специализированный набор из 13 наименований, в том числе фрезы для дентальной имплантации, налобный стоматологический фонарь, хирургический шовный материал, гемостатические губки, мембраны различного назначения и другое.

Мужчина направлялся в Узбекистан по приглашению местной стоматологической клиники для оказания профильных услуг. Он не знал, что оборудование не относится к товарам для личного пользования и подлежит обязательному таможенному декларированию. За консультацией к сотрудникам таможни пассажир не обращался.

В отношении него возбудили административное дело по статье «недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». Комплект для стоматологических работ изъяли до решения суда.

«При перемещении через границу товаров, которые могут использоваться в профессиональной деятельности, необходимо выбирать красный коридор и подавать таможенную декларацию. Это позволит избежать административной ответственности и задержек при прохождении контроля», − подчеркнул начальник таможенного поста «Аэропорт Уфа» Константин Архиреев.