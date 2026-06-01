В Башкирии построят мечеть и церковь в память о погибших за Родину

В Башкирии в военно-патриотическом парке «Патриот» заложили фундамент для строительства мечети и церкви. Два небольших храма расположатся рядом друг с другом, их строят в память о погибших в боях за Родину. Об этом сегодня на оперативном совещании правительства в ЦУРе сообщил Глава Башкирии Радий Хабиров.
Фундаменты храмов заложили в день празднования Курбан-байрама при участии митрополита Уфимского и Башкортостанского Филарета, Верховного муфтия России Талгата Таджуддина и руководства республики.
Открыть мечеть и церковь для прихожан планируют в День народного единства, 4 ноября.
«Надо сопровождать этот проект. Мы договорились, что было бы здорово открыть эти объекты 4 ноября», – сказал Радий Хабиров на оперативном совещании.
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