В Башкирии стартовала акция «Законопослушный водитель»

Рейды направлены на обеспечение безопасности на дорогах в период проведения сабантуев. Как сообщили в региональном управлении госавтоинспекции, главная цель акции — предупреждение ДТП и оперативное воздействие на дорожную обстановку в праздничные дни. В этот период внимание сотрудников полиции будет усилено.
Сотрудники ГАИ будут выявлять и пресекать правонарушения, которые напрямую способствуют совершению ДТП с пострадавшими. Исключать из дорожного движения водителей с признаками опьянения. Пресекать управление транспортными средствами лицами, лишёнными либо не имеющими права управления. Будут усиленно контролировать машины, не зарегистрированные в установленном порядке.
Госавтоинспекция Башкортостана призывает всех участников дорожного движения быть особенно внимательными в период празднования Сабантуя. Водителям настоятельно рекомендуется не садиться за руль в состоянии опьянения, не передавать управление автомобилем лицам без водительского удостоверения и убедиться в надлежащей регистрации своего транспортного средства.
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