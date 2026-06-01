В Башкирии изменится график движения электричек

В связи работами на перегоне Чишмы – Шингак-Куль вносятся изменения в график движения пригородных поездов, сообщает БППК.
3 июня 2026 года поезд №7410 Раевка (отпр. 04.40) – Иглино (приб. 07.43) выводится из графика движения. Поезд №7426 Приютово – Уфа отправится со станции Приютово на 41 минуту раньше действующего расписания: Приютово (отпр. 05.14) – Уфа (приб. 08.53). Время указано местное.
Ранее сообщалось, что в Уфе синхронизировали расписание автобусов и электричек.
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