«Ростелеком» разыгрывает в Башкортостане путешествие в Калининград

«Ростелеком» запускает акцию для жителей Башкирии. Теперь подключение домашнего интернета и интерактивного ТВ может стать билетом в путешествие: среди участников будут разыграны ценные призы, включая поездку в Калининград на двоих.
Сергей Чирков, директор по работе с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» в Башкортостане:
«В этом году наша компания планирует построить оптические сети более чем в 200 населенных пунктах региона, что позволит жителям даже отдаленных районов получить доступ к высокоскоростному интернету и онлайн-кинотеатру Wink с видеотекой из 80 000 фильмов и сериалов. Чтобы знакомство жителей Башкирии с нашими услугами стало запоминающимся, мы решили запустить акцию для новых абонентов с розыгрышем призов — “Путешествие за подключение”. Участие бесплатное».
Главный приз — поездка в Калининград, в красивый город с богатой историей. Это одно из любимых направлений жителей республики. Столицы регионов связывает прямое авиасообщение. Победители смогут прогуляться по набережной Балтийского моря, посетить знаменитый Кенигсбергский собор и музей Мирового океана, а также увидеть архитектурные памятники эпохи Восточной Пруссии.
Также новые абоненты получат возможность выиграть современные гаджеты для дома и работы: смартфон, роутер с поддержкой стандарта Wi‑Fi 6, беспроводная игровая мышь, наушники с шумоподавлением, а также умный браслет.
Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо выбрать одну из услуг «Ростелекома» и подать заявку на сайте или по телефону 8 800 100 08 00. Подключение возможно как в городских, так и в сельских населенных пунктах Башкортостана, где доступна инфраструктура «Ростелекома». В акции могут принять участие граждане РФ старше 18 лет. Имена победителей будут определены 16 июля с использованием генератора случайных чисел в прямом эфире в сообществе VK «Ростелеком в Башкортостане».
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