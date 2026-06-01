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08:27 (UTC+5), 01 Июня 2026

Радий Хабиров поручил срочно решить «мусорную» проблему в Уфе

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил правительству республики срочно разобраться с многочисленными жалобами жителей Уфы, Уфимского и Иглинского районов по поводу переполненных мусорных площадок.

Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева
«Уфа, Иглинский и Уфимский районы — прямо переполнены уже мусорные площадки. Андрей Геннадьевич, вы этим занимаетесь. Надо немножко им энергии дать», — сказал Радий Хабиров, обращаясь к премьер-министру правительства РБ.

Как отметил Радий Хабиров по поводу жалоб, поступающих от жителей этих муниципалитетов в ЦУР из-за переполненных мусорных площадок, «немножко уже зашкаливать начало».

«Мы же четко смотрим, когда у нас жалобы людей и крайнее недовольство. На это я прошу обратить внимание», — поручил руководитель региона.

Ранее Башинформ сообщил о том, что в Мелеузовском районе Башкирии ликвидировали свалку у реки Ярыклы.

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