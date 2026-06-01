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07:14 (UTC+5), 01 Июня 2026

Радий Хабиров наградил команду ТПП Башкирии за победу в Кубке Крутова

Фото: стоп-кадр видео | оперативное совещание правительства РБ
Гульфия Акулова

Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан вписала свое имя в историю любительского хоккея региона, впервые завоевав главный трофей Ночной хоккейной лиги — Кубок Крутова — высшей награды для всех хоккеистов-любителей России.

Финальный матч состоялся в начале мая на федеральной территории «Сириус». Команда ТПП РБ одержала уверенную победу со счетом 2:0.

В знак признания выдающихся спортивных достижений и значительного вклада в развитие хоккея на любительском уровне, Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о поощрении ключевых фигур команды. Награждение состоялось сегодня, 1 июня, на оперативном совещании в правительстве. 

Благодарностями Главы республики награждены: главный тренер любительской хоккейной команды ТПП РБ Роберт Мурдускин, ассистент главного тренера Евгений Коврацкий, капитан команды Артур Хисамутдинов. 

Помимо престижной награды, команда-победитель получит грант Министерства спорта Российской Федерации, предназначенный для строительства крытой ледовой арены в своем регионе, в размере 100 млн рублей, отметил вице-премьер – министр спорта республики Руслан Хабибов. По его словам, перспектива строительства объекта уже отрабатывается совместно с администрацией Уфы. 

стоп кадр оперативное совещание в правительстве РБ
стоп кадр оперативное совещание в правительстве РБ
Фото: стоп кадр | оперативное совещание в правительстве РБ
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