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08:29 (UTC+5), 31 Мая 2026

В Башкирии роддома закроют на «помывку»

Санобработка медучреждений началась в апреле и завершится в ноябре.

Фото: ИА «Башинформ» | архив
Гульфия Акулова

Согласно проекту приказа графика дезинфекции родильных домов республики, завтра, с 1 июня на помывку закрывается корпус Б республиканского перинатального центра в Уфе (Батырская, 41). Он начнет принимать рожениц с 28 июня. С 6 по 26 июля закроют корпус А (Авроры, 16).

Роддом РКБ имени Куватова закроют на помывку с 17 августа по 6 сентября.  Роддом № 6 при клинике БГМУ — с 5 августа по 8 сентября. Городской перинатальный центр (бывший роддом № 3) обработают с 27 июля по 16 августа. Дёмский роддом — с 23 сентября по 6 октября.

С графиком дезинфекции роддомов в других городах и райцентрах Башкирии можно ознакомиться на сайте минздрава РБ.

На период помывок беременных и рожениц будут перенаправлять в другие роддома.

Ранее жительница Белорецкого района стала мамой в 10 раз, сообщал «Башинформ».

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