В Башкирии ожидаются дожди с грозами

По информации Башгидромета, в республике 1 июня ожидается облачная погода с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +5, +10°, в южных и горных районах до 0, +5°, днем +18, +23°. Ночью и утром на отдельных участках дорог туман, видимость 500-1000 м.
В отдельных восточных районах сохранится чрезвычайная пожароопасность.
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