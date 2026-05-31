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18:34 (UTC+5), 31 Мая 2026

В небе над Уфой взошла Голубая Луна

Фото: Станислав Шахов | ИА «Башинформ»
Лейла Аралбаева
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В небе над Уфой и Башкортостаном наблюдается необычное явление – Голубая Луна. Уникальным это событие делает и тот факт, что это единственная Голубая Луна 2026 года. 

Это уже второе в мае полнолуние (первое было 1 мая). Полнолуние наступило 31 мая в 11.47 по московскому времени, а 1 июня в 07.34 Луна пройдет апогей (самую удаленную от Земли точку своей орбиты), спутник окажется более чем в 405 тысячах километров от нашей планеты.

Второе полнолуние в месяце – самое маленькое полнолуние года (микрополнолуние). Несмотря на романтичное название, на самом деле Луна не становится голубой — она выглядит так же, как в любое другое полнолуние. Голубой Луной ученые называют второе полнолуние в пределах одного календарного месяца. Два полнолуния в одном месяце — редкое астрономическое явление, которое происходит из-за разницы между продолжительностью лунного цикла и календарного месяца.

Следующая календарная Голубая Луна наступит 31 декабря 2028 года.

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