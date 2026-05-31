Минобрнауки утвердило новый порядок подачи документов в аспирантуру

Официальный документ о новых правилах приема в аспирантуру опубликован на сайте правовой информации.

С 2026 года подача заявлений в электронном формате будет доступна исключительно через портал «Госуслуги». Через сайты вузов, как раньше, теперь это сделать невозможно.

Также заявление на поступление в аспирантуру можно подать лично, придя в образовательную организацию, или через оператора почтовой связи.

Сроки приема и зачисления, а также другие основные правила остаются без изменений.