В Москву отправят сразу два обоза с гостинцами для студентов из Башкирии

Как сообщили в минмолодежи РБ, с 28 мая из республики отправятся сразу два маршрута продовольственного обоза, благодаря которым московские студенты бесплатно смогут получить посылки от своих родных и близких. Первый маршрут пройдёт через Учалы, Белорецк, Аскарово, Серменево, Уфу, Чекмагуш, Дюртюли, Нефтекамск и Агидель.

Второй маршрут охватит Сибай, Баймак, Юлдыбаево, Зилаир, Исянгулово, Кумертау, Мелеуз, Салават, Ишимбай, Стерлитамак, Чишмы, Языково, Буздяк, Белебей, Туймазы и Октябрьский.

Развоз и выдача посылок в Москве и Московской области состоятся 30-31 мая. Для студентов будут организованы семь удобных точек выдачи в разных частях столицы и Подмосковья.

Кроме того, у участников появится возможность отправить обратные посылки в Уфу — регистрация будет доступна на месте получения.

Проект инициирован Главой республики и осуществляется полномочным представительством Башкирии при Президенте РФ.

Ранее «Башинформ» сообщал, что посылки для студентов из Башкирии приносят неравнодушные жители.