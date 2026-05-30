Синоптики Башкирии рассказали, какой будет погода в ближайшие дни

По данным Башгидромета, сегодня местами пройдут кратковременные дожди, по юго-востоку республики сильные и очень сильные дожди, грозы. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем +16, +21°, по юго-востоку до +11°.
В воскресенье, 31 мая, в регионе прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер западный умеренный, днем в отдельных районах порывы до сильного. Температура воздуха ночью +5, +10°, днем +14,+ 19°.
В понедельник, 1 июня, ночью местами, днем по республике ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +4, +9°, днем +16,+21°.
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