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04:59 (UTC+5), 30 Мая 2026

Сегодня в Башкирии стартуют первые сабантуи

Сегодня в Башкирии открывается «сезон» сабантуев.

Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

По указу Главы Башкирии Радия Хабирова, первыми «праздник плуга» отметят аграрии  Абзелиловского, Гафурийского, Зилаирского, Калтасинского и Кугарчинского районов.

На следующей неделе, 6 июня, сабантуи состоятся уже в 20 районах республики. Среди них —  Альшеевский, Архангельский, Аскинский, Аургазинский, Бакалинский, Бижбулякский, Буздякский, Бурзянский, Ермекеевский, Зианчуринский, Кармаскалинский, Кушнаренковский, Мелеузовский, Миякинский, Уфимский, Учалинский, Хайбуллинский, Чекмагушевский, Чишминский и Янаульский районы.

11 июня праздник плуга пройдет в Баймакском районе. 12 июня сабантуй проведут Балтачевский, Белокатайский, Благоварский, Благовещенский, Бураевский, Давлекановский, Дуванский, Иглинский, Илишевский, Ишимбайский, Кигинский, Краснокамский, Мишкинский, Нуримановский, Салаватский, Стерлибашевский, Татышлинский, Туймазинский, Федоровский и Шаранский районы.

13 июня народные гулянья запланированы в Бирском, Караидельском, Мечетлинском и Стерлитамакском районах, а 20 июня — в Белебеевском и Куюргазинском районах.

Завершится «сезон» сабантуев только в июле. 4 июля праздник плуга состоится в Дюртюлинском районе, 18-го — в Белорецком.

Напомним, в дни проведения сабантуев в районах Башкирии действует запрет на продажу алкоголя.

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