Сегодня в Башкирии стартуют первые сабантуи

По указу Главы Башкирии Радия Хабирова, первыми «праздник плуга» отметят аграрии Абзелиловского, Гафурийского, Зилаирского, Калтасинского и Кугарчинского районов.
На следующей неделе, 6 июня, сабантуи состоятся уже в 20 районах республики. Среди них — Альшеевский, Архангельский, Аскинский, Аургазинский, Бакалинский, Бижбулякский, Буздякский, Бурзянский, Ермекеевский, Зианчуринский, Кармаскалинский, Кушнаренковский, Мелеузовский, Миякинский, Уфимский, Учалинский, Хайбуллинский, Чекмагушевский, Чишминский и Янаульский районы.
11 июня праздник плуга пройдет в Баймакском районе. 12 июня сабантуй проведут Балтачевский, Белокатайский, Благоварский, Благовещенский, Бураевский, Давлекановский, Дуванский, Иглинский, Илишевский, Ишимбайский, Кигинский, Краснокамский, Мишкинский, Нуримановский, Салаватский, Стерлибашевский, Татышлинский, Туймазинский, Федоровский и Шаранский районы.
13 июня народные гулянья запланированы в Бирском, Караидельском, Мечетлинском и Стерлитамакском районах, а 20 июня — в Белебеевском и Куюргазинском районах.
Завершится «сезон» сабантуев только в июле. 4 июля праздник плуга состоится в Дюртюлинском районе, 18-го — в Белорецком.
Напомним, в дни проведения сабантуев в районах Башкирии действует запрет на продажу алкоголя.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.