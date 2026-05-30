Премьер-министр Башкирии анонсировал капремонт родной школы в Баймаке

Как отметил Андрей Назаров, школа № 2 — одна из самых старых в Баймаке.

«Здесь я учился в 1 и 2 классах. Сегодня заехал, прошел по знакомым коридорам. Было очень приятно встретить дочь моего одноклассника. Она сейчас учится здесь и помогает вести школьный музей. Показала фотографию нашего шумного класса. У меня дома, кстати, такая же», — рассказал премьер-министр правительства Башкирии.

На сегодняшний день в этой школе учится более 800 детей. Здание рабочее.

«Дети занимаются в нормальных и безопасных условиях. Но понятно, что ему нужен капитальный ремонт, требования к образовательной среде сегодня совсем другие», — добавил Андрей Назаров.

Проект реконструкции школьного здания уже получил положительное заключение экспертизы.

«Это важный этап. Теперь нужно пройти все организационные процедуры и начать ремонтные работы. Глава Башкортостана Радий Хабиров всегда подчеркивает: отдаленные территории Зауралья должны быть под особым вниманием и получать дополнительную поддержку. Что, в общем-то, мы как правительство республики и делаем», — подытожил Андрей Назаров.