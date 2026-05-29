Жителям Башкирии напоминают о правилах охранных зон магистральных газопроводов

ООО «Газпром трансгаз Уфа» уведомляет всех землепользователей и население о том, что на территории Республики Башкортостан располагаются магистральные газопроводы (МГ), газопроводы-отводы, газораспределительные станции (ГРС), компрессорные станции (КС) и другие объекты линейной части МГ с рабочим давлением до 7,4 МПа (75 кгс/см2) – объекты повышенной опасности. Также параллельно вдоль МГ, газопроводов-отводов проложены кабельные линии связи (КЛС) напряжением до 1000 В.

Для исключения повреждения магистральных газопроводов, газопроводов-отводов, ГРС, КС, других объектов линейной части МГ и кабельных линий связи при любом виде их прокладки Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными Кабинетом Министров России 29.04.1992, Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ 09.06.1995, Правилами охраны магистральных газопроводов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 08.09.2017, устанавливаются охранные зоны.

Охранная зона представляет собой участок земли, ограниченный условными линиями, проходящими в 25 м от оси газопровода с каждой стороны. Вдоль подводных переходов – в виде участков водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток переходов на 100 м с каждой стороны. Вокруг компрессорных и газораспределительных станций, узлов замера и редуцирования газа – в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории ГРС, КС и других объектов линейной части МГ на 100 м во все стороны. Для кабельных линий связи охранной зоной являются 2 метра от оси кабеля в обе стороны.

В охранных зонах категорически запрещено производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию магистральных газопроводов, газопроводов-отводов, ГРС, КС, других объектов линейной части МГ и кабельных линий связи либо привести к их повреждению, а именно:

– перемещать, ломать опознавательные и сигнальные знаки, контрольно-измерительные пункты;

– открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельных линий связи, ограждений узлов линейной запорной арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

– устраивать свалки, выливать растворы кислот, солей и щелочей;

– разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газопроводы от разрушения, а прилегающую территорию и окружающую местность – от аварийного выброса транспортируемой продукции;

– бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами, производить дноуглубительные и землечерпательные работы;

– разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня;

– возводить любые построения и сооружения;

– высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, держать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;

– сооружать проезды и переезды через трассы газопроводов и КЛС, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды;

– производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;

– производить геологосъемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов);

– производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы.

Сводом правил 36.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85*) «Магистральные трубопроводы» установлены минимальные расстояния в пределах от 100 до 700 м, которые гарантируют безопасность людей, а также целостность промышленных и гражданских сооружений при возникновении аварийных ситуаций. Строительство отдельных зданий, сооружений, автомобильных дорог, устройство стоянок автомобильного транспорта и механизмов, размещение коллективных и фруктовых садов, огородных участков, кладбищ и всякого рода свалок в районах нахождения магистральных газопроводов, газопроводов-отводов, ГРС, КС, других объектов линейной части МГ может производиться при строгом соблюдении требований CП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы».

Ходатайства о предоставлении земельных участков и мест расположения объектов строительства должны в обязательном порядке предварительно согласовываться с ООО «Газпром трансгаз Уфа». Трассы газопроводов и кабельных линий связи на всем протяжении обозначены железобетонными или металлическими опознавательными и предупредительными знаками. Места пересечений газопроводов и кабельных линий связи с водными преградами обозначены на берегах сигнальными знаками «Осторожно, газопровод», предупредительными знаками «КАБЕЛЬ, копать запрещено», с судоходными реками – дополнительными запрещающими знаками «Якоря не бросать». В местах пересечения газопроводов с автомобильными дорогами всех категорий установлены знаки «Осторожно, газопровод», «Остановка запрещена». Сведения об охранных зонах магистральных газопроводов и объектов электроснабжения внесены в государственный кадастр недвижимости.

ПОМНИТЕ!

Повреждение магистральных газопроводов, газопроводов-отводов I класса с рабочим давлением до 7,4 МПа (75 кгс/см2) ведет к тяжелым последствиям. Обрыв или повреждение кабельных линий связи, находящихся под напряжением до 1000 В, может привести к нарушению режима транспортировки газа или полной его остановке. При обнаружении повреждения магистральных газопроводов, газопроводов-отводов, кабельных линий связи и утечек газа просим сообщить в ООО «Газпром трансгаз Уфа».

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