В Уфе в микрорайоне Кузнецовский затон обустроят сквер

В Уфе в микрорайоне Кузнецовский затон, напротив дома по адресу Бородинская, 24 обустроят сквер, сообщает администрация города.
Сквер будет создан по проекту «Реальные дела». План благоустройства включает прогулочные дорожки, скамейки, урны и озеленение. Уже этой осенью в рамках экологической акции «Зеленая Башкирия» здесь будут высажены деревья и кустарники. Жители высказали свои предложения по благоустройству близлежащей территории.
Как уточняют городские власти, подрядчики для создания сквера уже определены и в скором времени приступят к выполнению работ.
Ранее сообщалось, что в Уфе принята программа благоустройства на 11,2 млрд рублей.
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