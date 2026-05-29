В Уфе в микрорайоне Кузнецовский затон обустроят сквер

В Уфе в микрорайоне Кузнецовский затон, напротив дома по адресу Бородинская, 24 обустроят сквер, сообщает администрация города.

Сквер будет создан по проекту «Реальные дела». План благоустройства включает прогулочные дорожки, скамейки, урны и озеленение. Уже этой осенью в рамках экологической акции «Зеленая Башкирия» здесь будут высажены деревья и кустарники. Жители высказали свои предложения по благоустройству близлежащей территории.

Как уточняют городские власти, подрядчики для создания сквера уже определены и в скором времени приступят к выполнению работ.

Ранее сообщалось, что в Уфе принята программа благоустройства на 11,2 млрд рублей.