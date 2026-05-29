В Уфе прошли межрегиональные соревнования по авиамодельному спорту

Аэродром Забельский в Уфе стал центром притяжения для юных талантов со всей России, здесь прошли межрегиональные соревнования по авиамодельному спорту в классе моделей ракет, сообщает администрация города.

Соревнования собрали 54 спортсмена из Москвы, Мытищ, Московской области, Тюмени, Свердловской области и Республики Башкортостан. Мероприятие не только продемонстрировало высокий уровень развития авиамодельного спорта в стране, но и стало площадкой для обмена опытом между юными конструкторами и спортсменами.

Центр детско-юношеского технического творчества «Вектор» достойно представили воспитанники объединения «авиаракетомоделирование». Соревнования проходили в напряженной борьбе в нескольких классах моделей ракет. Воспитанники ЦДЮТТ «Вектор» показали результаты, завоевав призовые места.