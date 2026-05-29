В Уфе открылся 73-й сезон Уфимской детской железной дороги

В Уфе в парке имени Якутова состоялось торжественное открытие 73-го сезона Уфимской детской железной дороги, сообщает пресс-служба КбшЖД.
Перед первым в этом году рейсом для воспитанников малой магистрали прошла торжественная линейка. Ребята подвели итоги учебного года, а затем порадовали всех собравшихся яркими творческими номерами. Особенно символичным стало вручение коллективу ДЖД копии первого локомотива. Именно такой паровоз в далёком 1953 году был специально привезён в Уфу из Белорецка, чтобы запустить движение по малой магистрали и возить пассажиров в парке.
Во время летней практики ребята изучат сложные, но очень важные профессии: диспетчера, осмотрщика вагонов, дежурных по станции и многие другие. Для пассажиров малая магистраль будет работать со среды по воскресенье вплоть до конца лета.
Ранее сообщалось, с какими результатами закрылся летний сезон на детской железной дороге.
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