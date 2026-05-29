В Уфе наградили отличников Тотального диктанта

В этом году «пятерку» за диктант получили 219 участников акции в Уфе: 111 из них за основной диктант, 80 школьников — за задания «Недиктант. Дети», а 28 иностранных граждан — за специально разработанный тест TruD. Всего Тотальный диктант — 2026 написали 1430 уфимцев и гостей города.
Традиционная акция по самопроверке грамотности и популяризации русского языка состоялась 18 апреля в России и еще 72 странах мира. Автором текста стал писатель, ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов.
Справка: Тотальный диктант — ежегодная культурно-просветительская акция, направленная на формирование интереса к изучению русского языка и повышение уровня грамотности носителей языка и изучающих русский язык как иностранный и неродной. Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Авторами диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачёв, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов и другие именитые писатели.
В Уфе Тотальный диктант проходит с 2012 года. В 2025 году участниками акции стали 1420 горожан, 182 из них получили «пятерки».
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