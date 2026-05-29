В Уфе благоустроят микрорайон Тужиловка

В Уфе приступили к выполнению наказов жителей микрорайона Тужиловка, сообщает администрация города. В первую очередь провели ямочный ремонт наиболее аварийных участков на улице Ишимской, где дорожное покрытие давно требовало внимания.

В ближайшее время запланированы и другие работы. Например, установят поручень на лестнице, ведущей к базе МЧС. Также проведут частичную отсыпку и планировку дорог микрорайона гранулятом. Кроме того, будет рассмотрена возможность ремонта пешеходного тротуара по улице Брянской в направлении улицы Мамина-Сибиряка, по которому жители добираются до места остановки общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что в Уфе принята программа благоустройства на 11,2 млрд рублей.