В городе Башкирии закроют на ремонт фонтан в центральном парке

Администрация города Салавата информирует жителей и гостей о временном закрытии фонтана в Центральном парке культуры и отдыха на ремонт со 2 июня.

Обновленный фонтан вернется к привычному графику работы сразу после завершения необходимых технических работ.

Ранее сообщалось о начале работ по благоустройству в сквере за кинотеатром «Родина» в Уфе.