В Башкирии мост через реку Белую вблизи Дюртюлей откроют до конца года

В Башкирии мост через реку Белую вблизи Дюртюлей откроют до конца 2026 года. Об этом сообщил глава Дюртюлинского района Риф Юсупов.

По его словам, ремонтные работы идут строго по графику.

«К концу 2026 года все поставленные задачи будут выполнены, и жители смогут оценить качество обновленной переправы. Мост является важнейшей транспортной артерией между Дюртюлями и Нефтекамском. Длина сооружения составляет 745 метров. Ежедневный поток здесь составляет около 4 тысяч автомобилей», — отметил глава.

Специалисты в эти дни приступили к устройству гидроизоляции. Проводят пескоструйную очистку поверхностей, монтаж подбарьерных и подперильных цоколей, а также восстанавливают поврежденные участки железобетона.

Напомним, в Башкирии в 2026 году в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» приведут в порядок 15 мостов. Общая протяженность составляет более 1900 метров, сообщили в пресс-службе минтранса республики.