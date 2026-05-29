Стало известно, как Уфа готовится к отопительному сезону

В Уфе продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. Одними из основных регламентных работ по подготовке к зиме станет промывка внутридомовых систем центрального отопления и их гидравлические испытания. На сегодняшний день проведена промывка в 1482 домах, опрессовка – в 557, сообщает администрация города.
Также продолжается капремонт теплосетей. На данный момент «БашРТС» модернизирует участок тепломагистрали по улице Кирова, Уфимские инженерные сети ведут реконструкцию сетей по улице Гафури с увеличением диаметра трубопровода с 500 на 700 миллиметров для подключения новых потребителей.
Всего предстоит подготовить 5612 многоквартирных домов, из них 5138 – с центральным отоплением, 1027 имеют индивидуальные тепловые пункты и 144 – крышные газовые котельные. Объектов социальной сферы насчитывается 583, на данный момент работы проведены в 87 из них.
Ранее сообщалось, что в Уфе модернизируют теплотрассу на улице Гафури.
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