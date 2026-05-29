«Ростелеком» подключил к интернету еще 130 населенных пунктов в Башкирии

«Ростелеком» расширил зону покрытия высокоскоростного интернета: еще 130 населенных пунктов[1] Республики Башкортостан теперь онлайн. Доступ к сети получили свыше 25 тысяч семей.
Сергей Нищев, генеральный директор ПАО «Ростелеком» в Башкортостане:
«Завершен важнейший этап развития цифровой инфраструктуры Башкортостана. Наши сотрудники проложили 496 километров оптики, открыв новые возможности для десятков тысяч семей. Школьники получили доступ к образовательным платформам, пенсионеры — к госуслугам онлайн, а местные предприниматели теперь смогут продвигать продукцию через интернет. Мы создали сети, которые будут служить десятилетия».
Абоненты «Ростелекома» получили стабильное интернет‑соединение. За надежность отвечает технология GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная пассивная оптическая сеть): линия проводится в каждый дом, что обеспечивает высокую скорость данных и позволяет использовать интернет на нескольких устройствах одновременно. Жителям стало удобно общаться по видеосвязи, работать с облаками, загружать объемные файлы. Кроме того, клиенты провайдера могут подключить интерактивное ТВ и видеосервис Wink с обширной библиотекой контента.
Зайнап Абдуллина, управляющий делами Аркауловского сельсовета:
«Нам очень хотелось, чтобы жизнь в селе была такой же комфортной, как и в городе. Три года назад мы вместе с жителями Аркаулова начали сбор заявок на подключение оптики — их я передавала сотрудникам оператора. И вот, наконец, в этом году в нашем селе появился высокоскоростной интернет».
Татьяна Пестерева, глава Сикиязского сельсовета:
«В нашем сельсовете сети проложили буквально за пару недель. Теперь ждем, когда интернет появится в каждом из 230 домов. Если подключат так же быстро, будет просто праздник: дети смогут с интересом учиться, пожилые люди — общаться с внуками по видео, да и в целом жизнь станет проще и удобнее».
Всего с начала года сотрудники провайдера проложили оптические линии в 160 населенных пунктах, жители которых могут подключить интернет от «Ростелекома» со скоростью от 300 Мбит/с, интерактивное ТВ и онлайн‑кинотеатр Wink.
Проверить наличие технической возможности и выбрать подходящие услуги «Ростелекома» можно на официальном сайте компании или по телефону горячей линии: 8 800 100‑08‑00.
[1] Нижнезаитово, Бузовьязы, Савалеево, Улукулево, Анновка, Тузлукуш, Чеганлы, Чукадытамак, Байгузино, Гудбурово, Уракаево, Корнеевка, Даниловка, Сухаревка, Покровка, Давлеткулово, Алга (Алгинский с/с), Купоярово, Верхние Ташлы, Нижние Ташлы, Мансурово, Ильинка, Сафарово, Тастуба, Узян, Благовар, Октябрьское, Северная, Кононовский, Старобаширово, Староихсаново, Новокалмашево, Новоюмраново, Новобаширово, Акмурун, Расмекеево, Староюмраново, Максим Горький, Тукаево, Кош Елга, Малый Менеуз, Уршак, Аитово, Суккулово, Купченеево, Богородский, Каран Кункас, Рассвет, Средние Карамалы, Нижние Карамалы, Пионерский, Шатмантамак, Исламгулово, Сухоречка, Алегазово, Новомуслюмово, Рухтино, Сикияз, Озеро, Чишмы (мкрн. Молодежный), Вперед, Поляковка, Дружба, Юлдыбаево, Малоюлдыбаево, Сайгафар, Юмашево, Килимово, Имай Кармалы, Тайняшево, Урняк, Тукаево, Сосновка, Кайраково, Каргино, Бикшиково, Дуслык, Кундряк, Мустафино, Караяр, Табулда, Нижний Аллагуват, Вознесенка, Сальевка, Гончаровка, Бекешево, Рыскужино, Казмашево, Илькашево, Санжаровка, Буруновка, Базиково, Сейтяково, Кальтяево, Вязовка, Асавка, Тошкурово, Чураево, Старокульчубаево, Тынбаево, Штанды, Мата, Новые Татышлы, Миништы, Юсупово, Маядык, Черлак, Аминево, Прибельский, Аркаулово, Калмашево, Верхние Термы, Слак, Баштерма, Елимбетово, Сарайсино, Верхнешакарово, Верхнеидрисово, Муллакаево, Нижнеидрисово, Кульчурово, Тукан, Новоусманово, Душанбеково, Тукаево, Сарагулово, Новокулево, Чулпан
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