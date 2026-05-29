«Ростелеком» подключил к интернету еще 130 населенных пунктов в Башкирии

«Ростелеком» расширил зону покрытия высокоскоростного интернета: еще 130 населенных пунктов[1] Республики Башкортостан теперь онлайн. Доступ к сети получили свыше 25 тысяч семей.

Сергей Нищев, генеральный директор ПАО «Ростелеком» в Башкортостане:

«Завершен важнейший этап развития цифровой инфраструктуры Башкортостана. Наши сотрудники проложили 496 километров оптики, открыв новые возможности для десятков тысяч семей. Школьники получили доступ к образовательным платформам, пенсионеры — к госуслугам онлайн, а местные предприниматели теперь смогут продвигать продукцию через интернет. Мы создали сети, которые будут служить десятилетия».

Абоненты «Ростелекома» получили стабильное интернет‑соединение. За надежность отвечает технология GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная пассивная оптическая сеть): линия проводится в каждый дом, что обеспечивает высокую скорость данных и позволяет использовать интернет на нескольких устройствах одновременно. Жителям стало удобно общаться по видеосвязи, работать с облаками, загружать объемные файлы. Кроме того, клиенты провайдера могут подключить интерактивное ТВ и видеосервис Wink с обширной библиотекой контента.

Зайнап Абдуллина, управляющий делами Аркауловского сельсовета:

«Нам очень хотелось, чтобы жизнь в селе была такой же комфортной, как и в городе. Три года назад мы вместе с жителями Аркаулова начали сбор заявок на подключение оптики — их я передавала сотрудникам оператора. И вот, наконец, в этом году в нашем селе появился высокоскоростной интернет».

Татьяна Пестерева, глава Сикиязского сельсовета:

«В нашем сельсовете сети проложили буквально за пару недель. Теперь ждем, когда интернет появится в каждом из 230 домов. Если подключат так же быстро, будет просто праздник: дети смогут с интересом учиться, пожилые люди — общаться с внуками по видео, да и в целом жизнь станет проще и удобнее».

Всего с начала года сотрудники провайдера проложили оптические линии в 160 населенных пунктах, жители которых могут подключить интернет от «Ростелекома» со скоростью от 300 Мбит/с, интерактивное ТВ и онлайн‑кинотеатр Wink.

Проверить наличие технической возможности и выбрать подходящие услуги «Ростелекома» можно на официальном сайте компании или по телефону горячей линии: 8 800 100‑08‑00.