Радий Хабиров рассказал о любви к родному краю и музее полярников

Глава Башкортостана присоединился к федеральному флешмобу #ЗнатьЛюбитьГордиться, который призван познакомить жителей России с историей, культурой и природой страны. Эстафету ему передала генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

В своем посте Радий Хабиров поделился своей любовью к Башкортостану.

«Мне повезло здесь родиться, и я действительно самый большой фанат нашего удивительного края», — написал он.

Руководитель республики подчеркнул, что власти ведут системную работу по развитию туризма, создавая инфраструктуру, интересные маршруты, строя новые музеи и комплексы для привлечения гостей из других регионов.

Одним из таких объектов является музей полярников имени В. Альбанова в Уфе. Он был открыт 26 мая 2021 года и посвящен легендарному штурману Валериану Альбанову, ставшему прототипом героя романа Каверина «Два капитана». За пять лет существования музея его посетили почти 90 тысяч человек, включая детей, которые вдохновляются темой Арктики и морских исследований.

«Приезжают со всей республики, из других регионов России, из-за рубежа. И особенно любят его мальчишки — дерзкие, смелые, с горящими глазами и огромной тягой к открытиям и приключениям», — отметил Глава.

Музей ведет активную просветительскую работу, организует выставки и мероприятия, в 2025 году стал членом ассоциации военно-морских музеев.

Радий Хабиров пригласил всех познакомиться с республикой и передал эстафету дальше:

«Приглашаю всех в Уфу и в наш Башкортостан! Эстафету передаю большому другу нашей республики, депутату Государственной Думы России, тележурналисту Тимофею Баженову».

Всероссийский проект «Знать. Любить. Гордиться!» реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Организаторы рассказали об условиях участия во флешмобе в рамках данного проекта. Для этого нужно: