В Уфе прошел праздник поэзии «Россия – наш дом!»

Владимир Мединский и Радий Хабиров осмотрели обновлённый Дом писателей, ознакомились с фотовыставкой, газетами и журналами, которые издаются при участии организации, а также поприветствовали участников и гостей праздника поэзии «Россия — наш дом!». Мероприятие прошло в сквере «Уфимские липы» в рамках Международной книжной ярмарки «Китап-байрам» и объединило известных авторов, молодых литераторов и представителей творческого сообщества республики. Со сцены прозвучали произведения, посвящённые Родине, духовным ценностям и современности.

Справка:

Союз писателей Башкортостана ведёт свою историю с 1934 года и сегодня объединяет 299 авторов, работающих в жанрах поэзии, прозы, драматургии, критики и художественного перевода. В 2025 году организация вошла в состав Союза писателей России. По инициативе Главы Башкортостана в 2024–2025 годах в историческом здании организации провели капитальный ремонт, а рядом создали литературный сквер «Уфимские липы», ставший новой площадкой культурной жизни Уфы.