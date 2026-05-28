В Уфе прошел праздник поэзии «Россия – наш дом!»

Они поприветствовали участников фестиваля молодых поэтов республики, который проходил в сквере «Уфимские липы». Владимир Мединский пожелал им творческих успехов.
Глава республики отметил, что Союз писателей — это очень важная общественная организация, писатели формируют общественно-нравственный климат в нашей республике.
«Когда началась специальная военная операция, я попросил их весь писательский талант направить на поддержку воинов специальной военной операции. Мы придали этому статус национального республиканского конкурса», — сказал Радий Хабиров.
Владимир Мединский и Радий Хабиров осмотрели обновлённый Дом писателей, ознакомились с фотовыставкой, газетами и журналами, которые издаются при участии организации, а также поприветствовали участников и гостей праздника поэзии «Россия — наш дом!». Мероприятие прошло в сквере «Уфимские липы» в рамках Международной книжной ярмарки «Китап-байрам» и объединило известных авторов, молодых литераторов и представителей творческого сообщества республики. Со сцены прозвучали произведения, посвящённые Родине, духовным ценностям и современности.
Справка:
Союз писателей Башкортостана ведёт свою историю с 1934 года и сегодня объединяет 299 авторов, работающих в жанрах поэзии, прозы, драматургии, критики и художественного перевода. В 2025 году организация вошла в состав Союза писателей России. По инициативе Главы Башкортостана в 2024–2025 годах в историческом здании организации провели капитальный ремонт, а рядом создали литературный сквер «Уфимские липы», ставший новой площадкой культурной жизни Уфы.
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