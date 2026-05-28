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15:26 (UTC+5), 28 Мая 2026

В Уфе прошел праздник поэзии «Россия – наш дом!»

Сегодня в Уфе помощник Президента России, председатель Российского военно-исторического общества, первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский и Глава Башкортостана Радий Хабиров посетили Дом писателей Башкортостана.

Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин

Они поприветствовали участников фестиваля молодых поэтов республики, который проходил в сквере «Уфимские липы». Владимир Мединский пожелал им творческих успехов.

Глава республики отметил, что Союз писателей — это очень важная общественная организация, писатели формируют общественно-нравственный климат в нашей республике.

«Когда началась специальная военная операция, я попросил их весь писательский талант направить на поддержку воинов специальной военной операции. Мы придали этому статус национального республиканского конкурса», — сказал Радий Хабиров.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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Владимир Мединский и Радий Хабиров осмотрели обновлённый Дом писателей, ознакомились с фотовыставкой, газетами и журналами, которые издаются при участии организации, а также поприветствовали участников и гостей праздника поэзии «Россия — наш дом!». Мероприятие прошло в сквере «Уфимские липы» в рамках Международной книжной ярмарки «Китап-байрам» и объединило известных авторов, молодых литераторов и представителей творческого сообщества республики. Со сцены прозвучали произведения, посвящённые Родине, духовным ценностям и современности.

Справка:

Союз писателей Башкортостана ведёт свою историю с 1934 года и сегодня объединяет 299 авторов, работающих в жанрах поэзии, прозы, драматургии, критики и художественного перевода. В 2025 году организация вошла в состав Союза писателей России. По инициативе Главы Башкортостана в 2024–2025 годах в историческом здании организации провели капитальный ремонт, а рядом создали литературный сквер «Уфимские липы», ставший новой площадкой культурной жизни Уфы.

Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
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