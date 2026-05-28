В Уфе ограничат движение на набережной реки Белой

В эту субботу, 30 мая, в Уфе пройдет благотворительный забег «Зеленый марафон». В этом году он охватит 60 российских городов от Владивостока до Калининграда. Ожидается, что на старт выйдут свыше 140 тысяч жителей страны.

В связи с проведением мероприятия с 8 до 16 часов будут перекрыты:

- ул. Правая Белая;

- ул. Набережная;

- съезд параллельный ул. Пугачева.