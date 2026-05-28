В Башкирии расцвел необычный цветок

На территории природного парка «Кандры-Куль» распустился Венерин башмачок настоящий — редкое растение, занесенное в Красные книги России и Башкирии. Об этом сообщили сотрудники парка в социальных сетях.
К месту цветения отправились юные исследователи — ученики школы № 2 села Кандры. Под руководством педагогов школьники изучают растение: наблюдают за особенностями его роста, фиксируют свои наблюдения и делают фотографии.
Сотрудники парка напоминают туристам о важности бережного отношения к природе. Если во время прогулки вы встретите краснокнижные растения — в том числе Венерин башмачок, — пожалуйста, не трогайте их и не срывайте цветы. Популяция этого растения находится под угрозой — каждый сорванный цветок уменьшает шансы вида на выживание. Даже незначительное повреждение растения может привести к его гибели или помешать естественному размножению.
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