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10:15 (UTC+5), 28 Мая 2026

В Башкирии расцвел необычный цветок

Популяция этого растения находится под угрозой — каждый сорванный цветок уменьшает шансы вида на выживание.

Фото: природный парк «Кандры-Куль» | соцсети
Лилия Мензорова

На территории природного парка «Кандры-Куль» распустился Венерин башмачок настоящий — редкое растение, занесенное в Красные книги России и Башкирии. Об этом сообщили сотрудники парка в социальных сетях.

К месту цветения отправились юные исследователи — ученики школы № 2 села Кандры. Под руководством педагогов школьники изучают растение: наблюдают за особенностями его роста, фиксируют свои наблюдения и делают фотографии. 

Сотрудники парка напоминают туристам о важности бережного отношения к природе. Если во время прогулки вы встретите краснокнижные растения — в том числе Венерин башмачок, — пожалуйста, не трогайте их и не срывайте цветы. Популяция этого растения находится под угрозой — каждый сорванный цветок уменьшает шансы вида на выживание. Даже незначительное повреждение растения может привести к его гибели или помешать естественному размножению.

природный парк «Кандры-Куль» соцсетиприродный парк «Кандры-Куль» соцсети
Фото: природный парк «Кандры-Куль» | соцсети
#новости башкирии
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