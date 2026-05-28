В Башкирии расчистят водохранилище на реке Худолаз

Министерство природопользования и экологии Башкирии предложило расчистить ложе водохранилища на реке Худолаз в Сибае. Об этом сообщил глава ведомства Нияз Фазылов.

«На днях прошло заседание Камского бассейнового совета, где обсуждались предложения регионов для федерального проекта „Вода России“ национального проекта „Экологическое благополучие“. Этот объект используется для отдыха, питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также там расположен детский лагерь. Реализация этого мероприятия позволит улучшить качество жизни примерно 55 тысяч человек», — отметил Нияз Фазылов.

Проект рассчитан на 2027–2030 годы и потребует более 140 миллионов рублей, включая разработку проектно-сметной документации. Около 130 миллионов планируется привлечь из федерального бюджета.

По словам министра, Камский бассейновый совет единогласно поддержал проект и рекомендовал его к реализации. Ведомство планирует отправить соответствующие документы в Росводресурсы для защиты бюджетных проектировок.

Ранее в минэкологии Башкирии рассказали об успехах в крупнейших экопроектах.