В Башкирии расчистят водохранилище на реке Худолаз

Министерство природопользования и экологии Башкирии предложило расчистить ложе водохранилища на реке Худолаз в Сибае. Об этом сообщил глава ведомства Нияз Фазылов.
«На днях прошло заседание Камского бассейнового совета, где обсуждались предложения регионов для федерального проекта „Вода России“ национального проекта „Экологическое благополучие“. Этот объект используется для отдыха, питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также там расположен детский лагерь. Реализация этого мероприятия позволит улучшить качество жизни примерно 55 тысяч человек», — отметил Нияз Фазылов.
Проект рассчитан на 2027–2030 годы и потребует более 140 миллионов рублей, включая разработку проектно-сметной документации. Около 130 миллионов планируется привлечь из федерального бюджета.
По словам министра, Камский бассейновый совет единогласно поддержал проект и рекомендовал его к реализации. Ведомство планирует отправить соответствующие документы в Росводресурсы для защиты бюджетных проектировок.
Ранее в минэкологии Башкирии рассказали об успехах в крупнейших экопроектах.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.