По просьбам уфимцев у Дворца борьбы сделали велопарковку

Места для велосипедистов обустроили у Дворца борьбы в Уфе. Как сообщили в ЦУР Башкортостана, парковку для «двухколесных коней» попросила сделать одна из местных жительниц в прошлом октябре.

Вопросом занялись минспорт республики и руководство комплекса. Из-за завершившегося велосезона сроки сместили на весну 2026 года. Велопарковка у здания появилась в начале мая.

Подробнее о том, чем заняться во Дворце борьбы, читайте в обзорном материале «Башинформа».