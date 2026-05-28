Ливни, грозы и град: в Башкирии прогнозируют ухудшение погоды

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Башкирии. По данным Башгидромета, сегодня, 28 мая, на территории республики пройдут дожди, в отдельных районах грозы, днем локально град. Ветер юго-западный умеренный, при грозах шквалистое усиление ветра до сильного. Температура днем составит +15, +20°.

В пятницу, 29 мая, также кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +5, +10°, днем +15, +20°.

В субботу, 30 мая, возможны кратковременные дожди, местами грозы, по юго-востоку ливни. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +5, +10°, днем +15, +20°.