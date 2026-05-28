Ливни, грозы и град: в Башкирии прогнозируют ухудшение погоды

Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Башкирии. По данным Башгидромета, сегодня, 28 мая, на территории республики пройдут дожди, в отдельных районах грозы, днем локально град. Ветер юго-западный умеренный, при грозах шквалистое усиление ветра до сильного. Температура днем составит +15, +20°.
В пятницу, 29 мая, также кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +5, +10°, днем +15, +20°.
В субботу, 30 мая, возможны кратковременные дожди, местами грозы, по юго-востоку ливни. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +5, +10°, днем +15, +20°.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.