Кураист из Башкирии награжден благодарностью председателя Совета Федерации

На пленарном заседании Всероссийского форума тружеников села, который прошел в Москве, известный башкирский музыкант-кураист и мастер по изготовлению курая Дим Мужаверов был удостоен благодарности председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Об этом сообщила председатель комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Она рассказала, что руководитель детского этноинструментального ансамбля «Иремель» Дим Мужаверов известный в республике мастер, возрождающий традиции изготовления национального инструмента курая. На форум он приехал вместе с супругой Динарой, которая занимается сохранением народных традиций ковроткачества.

— В настоящее время Динара и Дим Мужаверовы — одна из ярких творческих семей Башкортостана, работающих в сельской местности. Их каждодневная деятельность направлена на воспитание подрастающего поколения, сохранение народных промыслов, ремесел и культурных традиций, — отметила Лилия Гумерова.