ГК «Садовое кольцо» ведет фасадные работы в первой очереди ЖК Урман Сити

Сейчас жилье в ЖК «Урман Сити» можно купить на уникальных условиях. На квартиры в первой очереди действует скидка 20%, а все лоты второй очереди строительства можно приобрести с выгодой до 2%.

В первой очереди во всех корпусах активно ведутся фасадные работы. В первой секции второй очереди завершены монолитные работы, а в двух других секциях возводятся перекрытия на уровне 15-го этажа. Третья очередь также набирает обороты: под первую секцию готовится котлован, а в четвертой секции уже возводятся стены четвертого этажа.

Благодаря расположению ЖК «Урман Сити» в окружении леса все жители смогут насладиться живописным видом из окна. Близость природы здесь будут сочетаться с комфортной городской средой: в шаговой доступности — крупный ТРЦ и удобный выезд на главную автомобильную магистраль Уфы. Доступ во двор без машин будет контролироваться системой с Face ID, на придомовой территории предусмотрены детские и спортивные площадки, лекториум и лаунж-беседки.

Завершить первую очередь планируется во II квартале 2026 года, вторую — в I квартале 2028-го.