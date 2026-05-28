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Фото: freepik|Magnific

Оператор модернизировал сеть и запустил дополнительные базовые станции в крупных городах республики — Агидели, Стерлитамаке, Нефтекамске и Учалах, а также обеспечил скоростным 4G*-интернетом отдаленные деревни и популярные туристические локации.

Значительные изменения в качестве мобильных сервисов произошли в Учалах и Учалинском районе. Еще более качественный мобильный интернет и голосовая связь от Билайна теперь доступны в ключевых общественных пространствах и густонаселенных кварталах даже в периоды повышенной нагрузки. В их числе — площадь Ленина, Учалинский историко-краеведческий музей, парк культуры и отдыха «Центральный», Учалинская центральная больница, ледовая арена «Горняк», первый и второй микрорайоны, коттеджный поселок «Царское Село», квартал Учалы-2 и село Учалы.

В Нефтекамске особое внимание Билайн уделил густонаселенным районам и социально значимым объектам. Улучшения 4G-сигнала коснулись жителей 6-го, 7-го, 8-го и 9-го микрорайонов, микрорайона Центр и 23А. На высокой скорости можно оставаться онлайн в парке «Юбилейная аллея» и экопарке «Озеро Светлое», в Доме молодежи, на территориях Нефтекамского машиностроительного колледжа и Нефтекамского многопрофильного колледжа. Работы затронули и частный сектор – связь стала стабильнее в районе садового товарищества «Восход» и садовых участков «Дружба».

Модернизация сети затронула и населенные пункты республики: Верхние Татышлы, Языково, Буздяк, Кутушево, Старая Мушта, Арсланово, Кононовский, Ильчимбетово, Ахметово, Озерное, Нордовка, Аслаево, Старошареево, Какрыбашево, Тавакачево, Баимово, Карламан, Ишпарсово и Ахуново.

В преддверии лета Билайн расширил 4G-покрытие в деревне Зеленая Поляна Абзелиловского района — одной из ключевых туристических точек в окрестностях озера Банное. Запуск дополнительных базовых станций позволяет клиентам оператора на территории многочисленных санаториев, глэмпингов и баз отдыха вести звонки с шезлонга, загружать тяжелые файлы в облако и смотреть новинки кино в онлайн-кинотеатрах. Для многих гостей это и возможность совмещать загородный отдых с работой, оставаясь на связи.

Параллельно оператор продолжает подключать к скоростному 4G-интернету удаленные населенные пункты Башкирии. За три последних месяца еще 12 сел и деревень, где проживает до 500 человек, получили доступ к мобильным сервисам на базе сети оператора. Речь идет о Старокарагушево, Бикшиково, Осиповке, Веровке, Калканово, Давлетшино, Большетуганеево, Орловке, Ишкильдино, Кутуево, Сулейманово и Новых Карьявдах. Такие изменения стали возможны благодаря участию Билайна в федеральном проекте по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуется по инициативе Минцифры России. Сегодня жители этих сел и деревень могут общаться с близкими в мессенджерах, пользоваться Порталом госуслуг и банковскими приложениями, совершать покупки на маркетплейсах. Отличное качество звука во время телефонных звонков обеспечивает технология VoLTE**.

Максим Тюрихин, директор Уфимского отделения Билайна:

«Мы видим, как растет потребность в цифровых сервисах не только в крупных городах, но и в небольших селах, на популярных туристических маршрутах. Поэтому Билайн системно инвестирует в развитие сети в Башкирии. Качественная связь — это для кого-то возможность удаленно работать и учиться, для кого-то — смотреть фильмы с семьей или пользоваться госуслугами без поездок в город. А в таких местах, как Зеленая Поляна, мы помогаем создавать современный стандарт загородного отдыха, когда красивая природа и доступность привычных сервисов создают комфортные условия для туристических поездок по республике».

*4G – 4 Джи – четвертое поколение мобильной связи;

** VoLTE – Voice over LTE - голос через LTE.

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