Владимир Путин обратился к мусульманам в праздник Курбан-байрам

Владимир Путин отметил, что мусульмане отмечают Курбан-байрам, следуя заветам и многовековым традициям предков, праздник призывает к добру, справедливости, милосердию, благочестию.

«Следуя заветам и многовековым традициям предков, вы широко отмечаете этот древний праздник, который обращает верующих к истокам ислама, призывает к добру и справедливости, милосердию и благочестию.

Отмечу, что мусульманские организации активно участвуют в общественной и культурной жизни нашей страны, уделяют большое внимание укреплению семейных ценностей, воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма, реализации социально значимых образовательных, благотворительных инициатив. И конечно, глубокой признательности заслуживает ваша востребованная деятельность, направленная на поддержку защитников Отечества, их родных и близких», — говорится в телеграмме главы государства.

Ранее жителей Башкирии с праздником Курбан-байрам поздравил полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.