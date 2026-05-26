Жителям Башкирии напомнили о запрете на продажу алкоголя 26 мая

Сегодня, 26 мая, в день праздника «Последний звонок» в Башкирии запрещена продажа алкоголя. Решение принято в целях обеспечения безопасности и порядка во время массовых школьных торжеств, пояснили в пресс-службе минторга РБ.
Напомним, запрет установлен законом «О регулировании деятельности в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в РБ». При этом он не распространяется на кафе и рестораны.
Ограничения предусмотрены также в дни сабантуев, в День молодежи, а также в День знаний. Время продажи алкоголя ограничено и во время новогодних праздников.
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