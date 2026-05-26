Водителей предупредили о сплошных проверках на дороге Уфа – Оренбург

Сегодня утром на 146-м километре автодороги Уфа – Оренбург сотрудники госавтоинспекции проводят сплошные проверки участников дорожного движения. Об этом сообщил начальник ГАИ Башкирии Владимир Севастьянов.
В рейдах задействованы экипажи отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по республике. Основная цель мероприятий — профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения: управление транспортом в состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения, а также нарушение правил перевозки детей.
— Прошу отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям. Они направлены на вашу безопасность и безопасность ваших близких на дорогах республики, — обратился к жителям Владимир Севастьянов.
Ранее житель Башкирии помог задержать пьяного водителя, сообщив в чат-бот.
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