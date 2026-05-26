В Уфе ожидается сильный ветер. Об этом сообщает управление гражданской защиты города.
По данным синоптиков Башгидрометцентра, в столице республики также ожидается переменная облачность. Ветер южный, юго-восточный 9-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12, +14°, в центре города до +17°, днем +28, +30°.
В управлении напомнили, что при усилении ветра нужно избегать нахождения рядом с деревьями, ЛЭП, рекламными щитами и зданиями. Также не рекомендуется парковать автомобили рядом со зданиями, так как возможно падение элементов обшивки и кровли.
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