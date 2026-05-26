В Уфе отметили пятилетие Музея полярников

В день рождения знаменитого уроженца Уфы, штурмана полярной экспедиции Георгия Седова Валериана Альбанова, а также в первый серьёзный юбилей — пятилетие Музея полярников его имени на улице Аксакова, 18 состоялось торжественное возложение цветов к его барельефу.

Почётное право было предоставлено ключевым гостям из Санкт-Петербурга и Москвы, которые прибыли в столицу Башкортостана для участия в юбилейных мероприятиях. После церемонии возложения цветов гости отправились на главное событие деловой программы.

26–28 мая в Музее им. М.В. Нестерова проходит ежегодный Всероссийский научно-практический форум «VI Альбановские чтения», приуроченный к 144-й годовщине со дня рождения Валериана Ивановича Альбанова. Организатором форума выступает Музей полярников им. В.И. Альбанова — филиал Национального музея Республики Башкортостан.

География форума впечатляет: свои доклады представляют спикеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Мурманска, Тюмени, Пскова, Орла, Полярного, Новосибирска, Воркуты, Уфы, а также из поселка Седово (ДНР) и поселка Баренцбург (архипелаг Шпицберген).

Среди почётных гостей, прибывших на юбилей, ведущие специалисты в области изучения Арктики и музейного дела: директор Российского государственного музея Арктики и Антарктики Наталья Петрова (Санкт-Петербург), директор филиала Музея Мирового океана «Ледокол «Красин» Ирина Стонт (Санкт-Петербург); сценарист, автор сценария полнометражного фильма по книге Альбанова «На юг! К Земле Франца-Иосифа!» Алла Гусева (Москва); полярник-исследователь, организатор экспедиции «По следам двух капитанов» Евгений Ферштер (Москва); старший научный сотрудник Центрального военно-морского музея им. императора Петра Великого Анна Данилова (Санкт-Петербург); старший научный сотрудник Полярного филиала ВНИРО Евгений Сентябов (Мурманск).

Вечерняя программа юбилея обещает быть не менее насыщенной. В музее состоится торжественное открытие сразу двух выставочных проектов: «На краю Земли» — выставочный проект от филиала Музея-заповедника «Музей Мирового океана» в Санкт-Петербурге (ледокол «Красин») и «Музей полярников им. В.И. Альбанова: Успехи первых пяти лет» — презентация итогов работы музея за пять лет.