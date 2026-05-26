Главный въезд

В конце 40-х на краю пустыря выстроили здание управления Башнефтеснаба (позднее – Главнефтеснаб – ГНС), а на месте церкви решили построить дом для сотрудников управления. Но, видимо, громадьё планов не совпало с финансовыми возможностями. Вскоре чудный вид на реку закрыла насыпь, и вырос тот самый забор.

К 1968 году появилась пятиэтажка с магазином «Волна» и другие, соседние с ней. Но забор у дороги оставался. И долго бы ещё он «украшал» улицу, если бы в 1970-м с подачи руководства республики управление ГНС не решило выстроить здесь, у поворота, большое 14-этажное здание, самое на тот момент высокое в Уфе. Жители Красноармейского переулка были расселены, и уже к весне 1971-го будущая 14-этажка поднялась до второго этажа. Забор же вдоль улицы Воровского так и оставался на своём месте.

Дело шло медленно: кладка стен была завершена лишь к середине следующего года. Яму с бывшим переулком к тому времени засыпали. Сломали, наконец, и забор.

К 90-м годам на обновлённом въезде в город от старого времени оставались лишь дома Еникеевых, Светловзорова, Терегулова, Ипполитова, Пунтакова (на фото Валерия Шахова – справа налево)… Но если домик Еникеевых исчез уже при прокладке проспекта Салавата, то остальные были сломаны лишь в нынешнем веке. Правда, планам возведения ещё одного дома-башни у поворота на улицу Валиди не суждено было сбыться: начались раскопки на древнем городище «Уфа-2». Будем надеяться, что и третье обновление облика главного въезда в Уфу не за горами.

Анатолий Чечуха