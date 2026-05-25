Ветеринары из Башкирии рассказали о главной летней опасности для кошек

С приходом тепла в Башкирии растет число кошек, травмированных падением с высоты. Животные получают переломы, ушибы внутренних органов, черепно-мозговые травмы, сообщает госкомветеринарии.

Дело в том, что любопытных питомцев привлекают открытые окна. И москитные сетки не способны удержать вес питомца. Поэтому ветеринары призывают устанавливать сетки-«антикошка», с усиленной рамой и прочным армированным полотном.

Особую опасность представляет положение вертикального проветривания окна. Откинутая створка образует треугольник, в котором питомец может застрять. Это приводит к удушью, переломам, некрозу тканей и даже гибели. Животное из такой ловушки не может выбраться самостоятельно. Чтобы обезопасить питомцев, рекомендуется использовать ровное щелевое проветривание с помощью детских гребенок или защитных уголков и избегать вертикального открытия окна, особенно в жаркую погоду.

Даже если живете на первом этаже, не оставляйте окна без защиты. Домашняя кошка, оказавшись на улице, испытывает стресс и может потеряться или попасть под машину.

Если питомец все же выпал и по внешним признакам кажется, что не пострадал от падения, важно посетить ветеринара, чтобы исключить скрытые повреждения.

Ранее «Башинформ» публиковал рекомендации по уходу за кошками.