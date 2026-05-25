В Уфе взяли под охрану памятник Александру Цюрупе. Башкультнаследием утвержден предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения.
Специалисты детально изучили памятник и включили в предмет охраны местоположение, конструктивные и художественные особенности, а также визуальные характеристики. Данная мера направлена на сохранение историко-культурного наследия города Уфы и соблюдение требований законодательства в сфере охраны объектов культурного наследия.
Автором скульптурного произведения является член Союза художников России Владимир Сычёв.
Ранее в Уфе утвердили предмет охраны здания Башпотребсоюза.
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